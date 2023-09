Meditazioni sonore - Concerto dedicato a Johann Sebastian Bach

La musica come veicolo culturale, “la citta? dai Cento orizzonti” - felice appellativo coniato da Giosue? Carducci - come location, le composizioni di Johann Sebastian Bach a fare da protagoniste.

La rassegna Meditazioni Sonore, domenica 17 settembre 2023 propone, a partire dalle ore 18:00 nella Chiesa di Santa Caterina ad Asolo, il concerto Omaggio a Bach.

Si esibirà il DuoDecima con Marco Milelli al clarinetto e Roberto Caberlotto alla fisarmonica.



Una serata, a ingresso responsabile, che vede in programma:

Sonata in DO maggiore BWV 1033

Andante - Allegro - Adagio - Minuetto

Sonata in MIb M BWV 1021

Allegro moderato - Siciliana - Allegro

Adamo Volpi

Preludio op. 31

per fisarmonica

Roberto Caberlotto

Elegia B

per clarinetto basso e fisarmonica

Béla Kovàcs

Hommage a J.S. Bach

per clarinetto in Sib

Johann Sebastian Bach

Sonata in sol minore BWV 1020

Allegro - Adagio - Allegro





La rassegna gode del patrocinio dei comuni di Valdobbiadene e Vidor, della Consulta per la Cultura di Valdobbiadene, degli Amici della musica di Valdobbiadene, della Società Bachiana italiana (nata per sostenere la diffusione dell’opera di J. S. Bach nel nostro Paese) e di ValdobbiadeneJazzEvent.