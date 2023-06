Meditazioni Sonore, la rassegna dedicata a Johann Sebastian Bach

La musica come veicolo culturale e come opportunità di aggregazione e condivisione…le composizioni di Johann Sebastian Bach a fare da filo conduttore.

L’Associazione Fabbrica del Pensiero presenta la seconda edizione di Meditazioni Sonore, rassegna che intende diffondere la buona musica attraverso concerti unici per qualità di esecuzione, programma e, non ultimo, scelta delle location.

Sono in calendario quattro appuntamenti che si terranno fra giugno e ottobre in altrettanti comuni della Marca trevigiana, da Valdobbiadene a Vidor, da Asolo a San Zenone degli Ezzelini.



23 giugno ore 21:00

Le sonate per flauto

Duo Salis



Valdobbiadene, Ex Opificio Villa dei Cedri, Sala dell’acqua