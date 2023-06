Melanzana mon amour! - Lezione di cucina con Angela Maci a Cookiamo School

La super cuoca bolognese Angela Maci ci svelerà i suoi segreti in cucina per realizzare strepitosi piatti a base di melanzana, esaltando le proprietà di questo delizioso ortaggio dal sapore amarognolo, che conferisce alle preparazioni un gusto deciso, ricco e saporito.



Un’approfondimento tematico, per scoprire come, con un prodotto di stagione che ama i climi caldi, si riescano ad ottenere preparazioni belle e buone, capaci di incantare i vostri commensali…



In questa lezione, oltre a tante informazioni su questa pianta della famiglia delle Solanacee, impareremo a cucinare queste goduriose ricette: Polpettine di melanzane con salsa al pomodoro e basilico, Caponata siciliana, Moussaka a modo mio.

Una serata rivolta a sud, dedicata agli appassionati dei sapori mediterranei!







classe ’78, bolognese di nascita, trevigiana di adozione. Cuoca, sommelier, maestra del gusto e dell’accoglienza. Nasce come Sorella in Pentola nel 2010, il blog aperto con la sorella Chiara Maci, al tempo uno dei foodblog di maggiore successo in Italia. Ora continua a raccontarci storie genuine all’insegna del buon cibo, con il suo progetto Storie Buone. Per lei la cucina è colore, semplicità, amore e rispetto. Dal 2016 collabora costantemente con la scuola di cucina COOKiamo.