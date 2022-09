1° Memorial "Adelina Corbanese" - Il tocco di Ade

Sabato 1 ottobre sarà una giornata speciale per le Benetton Rugby Red Panthers. Presso gli impianti sportivi de La Ghirada si terrà infatti il torneo di rugby touch: “Memorial Adelina Corbanese-Il tocco di Ade“. Un torneo per ricordare Adelina, pioniera del rugby italiano e colonna delle pluriscudettate Red Panthers. Adelina è scomparsa nell’ottobre 2021, a 55 anni, ed è stata educatrice per moltissimi anni delle baby Red Panthers.

“Abbiamo deciso di utilizzare il rugby, il nostro mezzo di comunicazione, per ricordare Adelina a quasi un anno di distanza dalla sua scomparsa. – commenta Elisa Facchini, direttrice sportiva delle Red Panthers – Come lei avrebbe desiderato, lo faremo in un campo di rugby e in una giornata di festa per omaggiare le Red Panthers del passato e per radunare quelle del presente e del futuro“. Saranno presenti anche “Gigi” Zanatta, il marito di Adelina Corbanese, la figlia Cristina e una rappresentanza del Rugby Silea, società di cui è allenatore Zanatta. L’evento sarà dedicato a tutto il pianeta delle Red Panthers e a chi vi gravita intorno, come le ex giocatrici, le attuali tesserate, i tanti accompagnatori, dirigenti, allenatori e tifosi. Inoltre ci sarà uno spazio dedicato a tutti i neofiti del gioco del rugby. Tutti i ragazzi e le ragazze, di età superiore agli 11 anni, potranno partecipare al torneo e provare per la prima volta in prima persona lo splendido sport della palla ovale.

Il programma del torneo:

Ore 13:30: Arrivo partecipanti agli impianti sportivi de “La Ghirada”

Dalle ore 14.00 alle ore 16.30 si svolgeranno le partite del torneo

Ore 17:15: partenza per lo stadio Monigo

Ore 18:15: visione della partita del Benetton Rugby di United Rugby Championship contro Scarlets; a seguire terzo tempo allo stadio.

Durante il torneo di touch rugby, i partecipanti avranno a disposizione il punto ristoro.

Per info scrivi a fabrisvania2@gmail.com.