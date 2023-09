Domenica 1 ottobre sarà nuovamente una giornata speciale per le Benetton Rugby Red Panthers.

Presso gli impianti sportivi de La Ghirada si terrà infatti il torneo di rugby touch: “2° Memorial Adelina Corbanese – Il tocco di Ade“. L’anno scorso la prima edizione, quest’anno andrà in scena il secondo memorial in un torneo per ricordare Adelina, pioniera del rugby italiano e colonna delle pluriscudettate Red Panthers. Adelina è scomparsa nell’ottobre 2021, a 55 anni, ed è stata educatrice per moltissimi anni dei piccoli Leoni.

Inoltre ci sarà uno spazio dedicato a tutti i neofiti del gioco del rugby. Tutti i ragazzi e le ragazze, di età superiore agli 11 anni, potranno partecipare al torneo e provare per la prima volta in prima persona lo splendido sport della palla ovale.

Il programma del torneo:

Dalle ore 10.30 si svolgeranno le partite del torneo

Durante il torneo di touch rugby, i partecipanti avranno a disposizione il punto ristoro.