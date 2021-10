Cena a tema "Quando Halloween era un rito delle nostre campagne"

"Serata dedicata alla zucca il 29 ottobre al Ristorante "Perché" di Roncade con Anna Maria Pellegrino, studiosa della cucina e volto noto della trasmissione ‘Geo’. Menu a tema e intaglio di zucche dal vivo

La festa di Halloween non è un’invenzione americana. Semmai gli americani ci hanno messo il nome, rielaborando (in chiave soprattutto commerciale) un rito ancestrale delle nostre campagne, che ogni anno si compiva con grande suggestione per invocare i propri cari defunti (o i Santi a seconda della tradizione locale) per propiziare la protezione dei raccolti dell’anno a venire. Raccolti che erano vitali per la sopravvivenza di quelle povere genti.

La cena a tema

Anna Maria Pellegrino, studiosa della cucina, consulente della trasmissione ‘Geo’ di Rai 3 e presidente dei foodblogger italiani, ne parlerà venerdì 29 ottobre dalle 19.30 al ristorante ‘Perché’ di Roncade (Treviso) nel corso di una serata a tema (con cena) interamente dedicata alla zucca. Alla dissertazione culturale sul significato delle zucche con il lume acceso, poste sul davanzale la sera prima della festa di Ognissanti nelle nostre campagne, seguirà appunto una cena a tema curata da Luca Boldrin, cuoco del Perché. Presenterà la serata il giornalista Renato Malaman.

Aneddoti e antichi riti

Anna Maria Pellegrino spiegherà questi antichi riti e racconterà altri segreti legati alla zucca e alla cucina autunnale ad essa legata. Un excursus storico e gastronomico che promette molte sorprese. Naturalmente si parlerà anche della curiosa ‘suca baruca’ che spesso ancora si sente nominare e delle costumanze della cucina ebraica nel Veneto. Alcune delle quali saranno raccontate proprio attraverso i piatti presentati nel corso della serata da Luca Boldrin.

Come si intaglia una zucca?

Il suggestivo mondo legato alla festa rivivrà anche nelle creazioni del cuoco intagliatore Fabio Momolo, team manager della Nazionale Italiana Cuochi, e di Nicola Fornasiero, cuoco dell’Hotel Metropole di Abano Terme che mostreranno dal vivo come si intaglia una zucca.

Costo e prenotazione

Partecipare alla serata costa 35 euro. Previsto un menu per i bambini a 15 euro. Info e prenotazioni: 0422 849015.

Ristorante Perché

Via Mezza Brusca, Strada Trevisomare, Roncade TV

tel. 0422 849015

info@ristoranteperche.com

https://www.ristoranteperche.com/"

