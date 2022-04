Menù Hanami: una lezione di cucina dedicata alla festa della fioritura del ciliegio

Lo splendido sakura, il fiore del ciliegio, è uno dei simboli più importanti della cultura giapponese. La sua fioritura viene celebrata da oltre un millennio: ogni anno, in questo periodo, milioni di giapponesi si riuniscono per ammirare i meravigliosi fiori rosa.

È il momento dell’HANAMI, la festa che occupa gran parte della primavera. Tra aprile e maggio i parchi si popolano di persone riunite sotto gli alberi fioriti per godere della natura, che tanta centralità ha per la cultura nipponica, e degustare deliziose preparazioni tipiche in forma di pic-nic.

In questa particolare lezione di cucina, organizzata da COOKiamo, la cuoca di Tokyo Miki Hiura ci insegnerà ad imbastire un menù tipico per celebrare l’Hanami.



Un'appuntamento da non perdere per gli appassionati di cucina (e cultura) giapponese!