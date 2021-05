I Menuzzo e Came, la storia di una famiglia e di un'impresa

I Menuzzo e Came, ovvero come una famiglia imprenditoriale trevigiana ha promosso e sviluppata una grande impresa, il Gruppo Came, puntando all’innovazione continua, al rapporto con la ricerca universitaria, ad un’avanzata gestione dei cambiamenti, a partire dal passaggio generazionale. E il racconto del professor Andrea Moretti in un volume edito da Editoriale scientifica, focalizzato in particolare in un decennio decisivo nella storia di questa impresa, ora di dimensioni multinazionali. Un esempio virtuoso e vincente, presentato nell’ambito delle attività della Biblioteca d’Impresa di Assindustria Venetocentro, dedicata a valorizzare le storie e gli esempi espressi dalle aziende del territorio. Un ciclo d’incontri sostenuto da CentroMarcaBanca.



I Menuzzo e Came sarà presentato, online su piattaforma Zoom, venerdì 7 maggio, alle ore 17.30, a Palazzo Giacomelli a Treviso. L’incontro, condotto dalla giornalista Katy Mandurino, sarà aperto dal saluto introduttivo di Denise Archiutti, delegata alla Cultura d’impresa di Assindustria Venetocentro. Interverranno Paolo Menuzzo, Presidente di Came Group, il professor Andrea Moretti, autore del volume, Riccardo Samiolo, Fractional Cfo e trasformation officer.



Came è brand di riferimento e partner globale per soluzioni integrate pensate per l’automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e urbani. Il Gruppo sviluppa automazioni per ingressi, sistemi di videocitofonia, termoregolazione, sistemi domotici e antintrusione e porte sezionali per ambienti residenziali e industriali. Offre anche soluzioni per i grandi progetti e per l’urbanistica, sistemi per la gestione di parcheggi automatici, per il controllo degli accessi e la sicurezza degli ambienti collettivi. Con una storia di oltre 60 anni alle spalle, il Gruppo fondato da Paolo Menuzzo, oggi Presidente della holding Came Group, ha il suo Headquarters a Dosson di Casier, e possiede 7 stabilimenti produttivi a Treviso, Sesto al Reghena (Pordenone), Spilimbergo (Pordenone), Avignone (Francia), Barcellona (Spagna), Londra (Inghilterra) e Kocaeli (Turchia). Andrea Menuzzo, figlio del fondatore, è il Presidente di Came S.p.A. La società conta 1.700 dipendenti, presidia il mercato con filiali in 21 Paesi e grazie a partner e distributori commerciali opera in 118 Paesi in tutto il mondo. Nel 2019 ha registrato un fatturato di 254 milioni di euro.