I meravigliosi colli di Farra di Soligo tra boschi, torrenti e vigneti

Un’escursione alla scoperta di uno dei luoghi più incantevoli delle colline del Prosecco.



Inizialmente ci addentreremo in un luogo inaspettatamente selvaggio, un canyon scavato dal Rui Stort che ci regalerà scorci meravigliosi.



Proseguiremo il nostro cammino fino a raggiungere un punto panoramico che si apre verso le Torri del Credazzo.



Passo dopo passo ci faremo ammaliare dalla bellezza di questi colli, scopriremo gli aspetti naturalistici, storici e culturali di questa terra frutto della fatica quotidiana di una comunità.



RITROVO: Farra di Soligo (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 3.5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dagli 8 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 8 km

DISLIVELLO: 550 metri



EQUIPAGGIAMENTO:

Pranzo al sacco, abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1,5 lt di acqua a persona, snack, piccolo telo. Consigliati bastoncini da trekking se pratici all’uso.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3EStJWN La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3EStJWN