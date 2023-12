I Mercanti Ludici...in Biblioteca

Ti piacciono i giochi in scatola?

Vuoi incontrare un gruppo con cui condividere momenti divertenti?

Non sai di che cosa stiamo parlando ma sei curioso?

I Mercanti Ludici ti aspettano presso la Biblioteca Comunale di Susegana per giocare in compagnia giovedì 28 dicembre p.v.:

dalle 15.00 alle 19.00: giochi per le famiglie

dalle 21.00 in poi: giochi dai 18 anni in su

Ingresso libero e gratuito.

Per informazioni: 0438 437470 biblioteca@comune.susegana.tv.it