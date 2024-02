I Mercanti Ludici...in Biblioteca

Ti piacciono i giochi in scatola?

Vuoi incontrare un gruppo con cui condividere momenti divertenti?

Non sai di che cosa stiamo parlando ma sei curioso?

I Mercanti Ludici ti aspettano presso la Biblioteca Comunale di Susegana per giocare in compagnia mercoledì 28 febbraio p.v.:

dalle 15.30 alle 18.00*

*su prenotazione

per bimbi/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni (a partire dall'ultimo anno della Suola dell'Infanzia)

Ingresso libero e gratuito.

Per informazioni: 0438 437470/ 320 433 5988 biblioteca@comune.susegana.tv.it