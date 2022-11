Mercatini di Natale a Caselle di Altivole

Si accende sabato alle 15 l’atmosfera natalizia al Campetto di Caselle di Altivole con l’apertura dei mercatini di Natale, seguita alle 17 dall’accensione delle luminarie. L’iniziativa sarà allietata dalle 16 alle 18 dall’intrattenimento di street art music del Duo ChaDà con Carlo Bertolotto e Dante Calore. I bambini potranno partecipare ad una originale caccia al tesoro alla scoperta della magia dei mercatini dopo aver ritirato la mappa allo stand degli Alpini. «Nelle casette natalizie donate da Artuso legnami e date in concessione ad una ventina di espositori locali, saranno proposte idee regalo made in Altivole e nel territorio, dalle conserve ai dolci, dai fiori ai prodotti artigianali», comunica la Sindaca Chiara Busnardo. Tra le novità, alle 16.30 di sabato è in programma la cerimonia durante la quale il gruppo delle Uncinettine dello Spazio Donna consegneranno tre alberi ad uncinetto all’imprenditore Claudio Tirindelli, che li ha commissionati per allestire le vetrine dei negozi di Rione Fontana società benefit a Treviso, Montebelluna e Mestre. «Siamo felici di questa collaborazione e devolveremo l’intero ricavato, 1000 euro per ogni albero, alle famiglie più bisognose di Altivole e alle donne vittime di violenza in difficoltà, per assicurare loro la tutela in una casa rifugio”, dichiara l’Assessora alle Politiche Sociali Giuliana Peretto che fa parte delle Uncinettine. Domenica i mercatini di Natale saranno aperti dalle 9 alle 20 e alle 17 ci sarà lo spettacolo teatrale “Il Canto di Natale” di Charles Dickens a cura di Teatri Soffiati al Centro Ricreativo, dove sarà attivo lo stand gastronomico con specialità culinarie di stagione, protagonista il radicchio.