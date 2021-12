Mercatini di Natale a Giavera del Montello

Programma

?‍?? 9:30 -12:30 in piazza "Trucca natale" e Ludopark a cura di Animazione Baraonda

? 10:00 - "Lettera da Babbo Natale" Spettacolo e laboratori per bambini con la compagnia teatrale la valigia di cartone prenotazione posti (max 25) https://forms.gle/RMuiFa3NKHk4kRdm8

? dalle 11:30 - Aperitivo natalizio con i locali del paese in piazza

? dalle 14:30 spettacolo itinerante con artisti di strada Jose Benavente

?‍??ore 15:00 e 16:30 spettacolo di acrobazia aerea con la compagnia Compañía Depáso

? ore 16:00 - Arriva Babbo Natale per regalare ai più piccini dolci e caramelle

?? dalle 17:30 - Christmas Street Party con animazione e DJ consigliatissimo dress code Vacanze di Natale

? Per tutto la giornata presenti i pony per allietare i più piccoli.



??info.prolocogiavera@gmail.com