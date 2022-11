Mercatini di Natale a Montebelluna

Anche quest'anno tornano i magici Mercatini di Natale nelle piazze di Montebelluna! Troverete MUSICA, ANIMAZIONE e tantissimi mercatini durante i prossimi weekend.

Ecco il programma e i luoghi in cui potrete trovare attività per voi e le vostre famiglie:

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Mercatini di Natale in Corso Mazzini (9.00-18.00)

“Aspettando Il Natale” con Le FATE IN FESTA e i loro amici Elfi, che inviteranno i bambini a scrivere le letterine a Babbo Natale e a partecipare a laboratori tutti “natalizi” in Piazza Marconi (15.00-18.00)

Gli allievi della IVB VOCAL SCHOOL intratterranno il pubblico con il loro repertorio natalizio in Piazza Oberkochen (15.30-17.30)

DOMENICA 04 DICEMBRE

Mercatini di Natale in Corso Mazzini (9.00-18.00)

Le FATE IN FESTA in Piazza Negrelli con i loro spiritosi amici del Natale e tanti giochi in formato GIGANTE (15.00- 18.00)

JUPITER VOICES CHOIR BAND con un repertorio gospel-spiritual in Corso Mazzini-Monumento ai caduti (16.00 -17.00)

Gli amici della DESPERADO COUNTRY in Piazza Monnet (15.30-17.30)

SABATO 10 DICEMBRE

Mercatini di Natale in Corso Mazzini (9.00-18.00)

I MERCANTI DOGALI animeranno tutte le piazze della città con canti tradizionali e natalizi (15.00-17.30)

The TEACHERS from IVB VOCAL SCHOOL in Via Partigiani-Piazza Tommaseo (15.30-17.30)

DOMENICA 11 DICEMBRE

Gli allievi della Scuola di canto JAJA MUSIC in Loggia dei Grani (15.30-17.30)

Duo Acustico voce/chitarra “ALICE E ROBERT” con repertorio Natalizio intervallato da Letture Animate per bambini con Paola in Piazza Oberkochen (15.00-17.00)

DOMENICA 18 DICEMBRE

Mercatini di Natale in Piazza Oberkochen (9.00-18.00)

Le FATE IN FESTA in compagnia di Babbo Natale e delle Fate truccabimbi in Corso Mazzini(15.00-18.00)

IVB VOCAL SCHOOL intratterrà Piazza Tommaseo via Partigiani (15.30-17.30)

Gli amici della DESPERADO COUNTRY in Corso Mazzini (15.30-17.30)