Mercatini di Natale in piazza Marconi

Domenica 18 Dicembre dalle 9 alle 17 in Piazza Marconi si svolgeranno i tradizionali Marcatini di Natale. 20 bancherelle e piccole produzioni locali saranno riunite in una giornata per grandi e piccoli con la giostra a catenelle, zucchero filato e presso la casetta della Pro Loco saranno distribuiti brûlé, the caldo, panettone e Valdobbiadene DOCG. Vi aspettiamo!