Evento per famiglie con cibo e bevande, frittelle e dolciumi. Il tutto circondato da espositori e artigiani.

Alle ore 16.00 arrivo di Babbo Natale.

Per tutto il giorno è possibile consegnare la letterina per ogni bambino.

Alle ore 15.00 saranno presenti le ragazze per le Letture Animate.

Vi aspettiamo numerosi!