Mercatino dell'Artigianato e della Creatività e Grande Castaganata

MOSTRA DELL'ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITÀ e CASTAGNATA

In una location rinomata, nella splendida cornice della Piazza Rotonda di Badoere organizziamo anche per questo 16 ottobre 2022 il mercatino dell'artigianato. Non mancherà la GRANDE CASTAGNATA al nostro appuntamento! Artigiani con le loro bellissime creazioni fatte a mano saranno disposti per tutta la piazza. Potrai vedere tantissime LAVORAZIONI IN LOCO: caratteristica unica del nostro mercatino. Non mancherà di esserci lo STAND GASTRONOMICO con panini a volontà per fermarsi in Piazza per pranzo o per un aperitivo! Vi aspettiamo numerosi dalle 9:00 alle 19:00! PER PIÙ PICCOLI L'Arte del Gioco di Leonardo e Martino animeranno e ci intratterranno con i giochi di una volta! Tanto giochi, in legno, costruiti artigianalmente da questi due ragazzi per fare riemergere vecchi ricordi ai più grandi e fare conoscere ai più piccoli i giochi di una volta!

Vuoi partecipare al Mercatino come espositore? Contattaci alla mail proloco.morgano@libero.it o chiamaci al numero 0422.837219, non prima di aver consultato il regolamento nel sito web www.prolocomorgano.it. e la pagina dedicata agli espositori "FAQ-Espositori".