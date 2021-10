Un weekend d’autunno alla scoperta delle eccellenze del territorio di Altivole, tra gusto, natura e cultura. È la nuova iniziativa promossa dal Comune di Altivole “per festeggiare l’ingresso di Altivole nell’Associazione Nazionale Città dell’Olio ma anche per continuare a promuovere uno stile di vita sano e i nostri prodotti tipici”, comunica la Sindaca Chiara Busnardo.

IL PROGRAMMA

Mercatino delle Delizie Autunnali e Stand Gastronomico

Sabato 23 ottobre alle 15 la Banda Giuseppe Verdi di San Vito di Altivole inaugurerà il Mercatino delle Delizie Autunnali al Campetto di Caselle. Produttori e artigiani locali proporranno prodotti olivicoli e tipici, alimentari e non. Il Mercatino sarà aperto sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 9 alle 20. I produttori del territorio potranno candidarsi per partecipare con un proprio stand presentando domanda all’Ufficio Commercio del Comune entro il 18 ottobre. Telefono: 0423918370

E-mail: commercio@comune. altivole.tv.it

Sabato per cena dalle 18.30 e domenica per pranzo (dalle 12) e cena sarà attivo lo stand gastronomico allestito grazie alla collaborazione dei Comitati Festeggiamenti di Altivole, Caselle e San Vito, che proporrà alcuni piatti della tradizionale Mostra Micologica di San Vito. Necessaria la prenotazione per pranzo e cena ai seguenti n. 3385863491 – 3339209222. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Via di Natale Onlus. La manifestazione è patrocinata da CNA di Asolo, Coldiretti Treviso, Confartigianato, in partnership con Artuso Legnami.

La Camminata tra gli Olivi: doppio percorso studiato dal Gruppo Salute e Stili di Vita

Domenica 24 ottobre parte invece la “Camminata tra gli Olivi" con ritrovo al Centro Ricreativo di Caselle di Altivole, nell’ambito delle attività promosse dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Due i percorsi: uno più lungo da 10 km, con partenza alle 9 (previsto un ristoro a metà circuito); uno più corto da 4 km, con partenza alle 10, pensato per le famiglie con bambini piccoli. «Anche quest’anno i percorsi sono stati studiati dai ragazzi del Gruppo Salute e abbiamo introdotto i 4 km proprio per promuovere il movimento già tra i più piccolini, che potranno partecipare anche in sella alla loro balance bike», spiega la Consigliera alle Politiche Giovanili Maddalena Andrici, organizzatrice della Camminata con il Gruppo Salute e Stili di Vita, la Pro Loco, il Comune, al Gruppo Volontari Protezione Civile Altivole, il Gruppo Alpini e i tre Comitati Festeggiamenti frazionali. Iscrizioni entro il 20 ottobre, costo 2 euro dai sei anni in su. E-mail: progetto.salute@ comune.altivole.tv.it

Il Gruppo Volontari Protezione Civile Altivole proporrà attività per bambini

Domenica 24 ottobre, oltre agli espositori, sarà presente il Gruppo Volontari Protezione Civile Altivole con la mascotte Civilino, per proporre delle attività per i bambini dedicate ai comportamenti da attivare in caso di incendio, terremoto e altre situazioni di rischio, in occasione della giornata nazionale sulle buone pratiche di protezione civile “Io non rischio”.