Mercatino dolci&fiori | scuola D.B. Camerotto alla fiera di Santa Lucia

La Scuola dell'Infanzia D.B. Camerotto vi aspetta domenica 11 dicembre, durante l'intera giornata, alla Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Santa Lucia di Piave.



Ci trovi tra la bancarelle lungo Via Mareno di fronte alla Filanda, accanto allo stand dell'Antica Fiera.



Passa per un saluto ? Troverai:

? Biscotti fatti in casa, sfoglie, meringhe e mini panettoni della Pasticceria Europa di San Vendemiano

? Piccole piantine

? Palloncini gratis per tutti i bimbi (fino a esaurimento)

???? La magia del Natale





Il ricavato sarà devoluto alla Scuola dell'Infanzia D.B. Camerotto.