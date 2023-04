L’Amministrazione Comunale di Villorba, in collaborazione con l’Associazione Dentro agli Eventi di Buja, artigiani, commercianti, le associazioni “Bici Viola” e “Noi Villorba”, domenica 16 aprile a Villorba in piazza Vittorio Emanuele dalle ore 09:00 alle ore 19:30 organizza “il Mercatino Ecologico”. L’evento coincide con la giornata ecologica prevista a Villorba con blocco del traffico dalle ore 07:30 sino alle ore 20:00 nella piazza dell’evento e nei tratti che la raggiungono da via Caseggiato, via Trento, via Chiesa. Come di consueto il Gruppo Scout sarà coinvolto nella pulizia di un parco, in questo caso quello del Dominicale.

Il mercatino con il supporto di Contarina SpA, ha lo scopo, così come lo hanno le giornate ecologiche sin qui organizzate nelle varie frazioni del Comune, di sensibilizzare i cittadini ad una maggiore cura dell’ambiente in tutte le sue forme. Infatti anche l’arte del riuso degli oggetti grazie a fantasia e creatività può contribuire al risparmio delle risorse del pianeta e magari trasformarsi in un insolito regalo.

Domenica a Villorba numerosi hobbisti esporranno loro opere frutto di ingegno e fantasia: creazioni realizzate con riciclo di materiali, bigiotteria, lavori con uncinetto, cucito creativo, lanterne in legno artigianale, sassi, oggetti di riciclo, in legno, borse in tessuto di riciclo, bigiotteria in metallo e pietre naturali, alberi stilizzati in fil di ferro, cosmesi naturale eco sostenibile, bigiotteria e molto di più.

Durante la durata del Mercatino Ecologico sarà inoltre possibile conoscere quali attività svolgano le diverse Associazioni di Volontariato che operano nel territorio comunale e magari offrire la propria disponibilità. Tra le attività di animazione previste nella giornata ci saranno esibizioni degli artisti di strada, dalle ore 14:30 uno spettacolo Eco-acrobatico e l’esposizione di un mezzo dei Vigili del Fuoco.