Mercatino natalizio alla rotonda di Badoere. tornano artigianato e creatività

Mostra dell'artigianato e della creatività: domenica 18 dicembre torna il mercatino di Natale nella splendida cornice della Rotonda di Badoere. Decine di artigiani con le loro bellissime creazioni fatte a mano saranno esporranno i loro prodotti in tutta la piazza.

Non mancheranno le lavorazioni in loco, caratteristica unica del mercatino. Inoltre molti esercenti e commercianti del gusto saranno presenti con i loro prodotti tipici. Non mancherà lo stand gastronomico con panini a volontà per fermarsi in piazza a pranzo o per un aperitivo a base di vin brulé e cioccolata calda. Appuntamento dalle 9 alle 19. Spettacolo musicale a cura di Laudry Soul con canzoni tipicamente natalizie ma non solo.

Per partecipare al mercatino come espositore scrivere alla mail proloco.morgano@libero.it o telefonare al numero 0422 837219, non prima di aver consultato il regolamento nel sito web www.prolocomorgano.it e la pagina dedicata agli espositori "FAQ-Espositori".