Il mercoledì italiano: aperitivo musicale tra i filari

Il mercoledì sera da Pizzolato diventerà il vostro punto di ritrovo preferito dell'estate!



Il nostro aperitivo musicale, in pieno stile italiano, pensato per vivere momenti spensierati dalle 19.00 fino a quando finisce la bottiglia.



Un buon calice di vino e sfiziosi cicchetti della tradizione veneta, sulle note della più bella musica italiana, faranno da cornice al tuo aperitivo tra i filari!



Stare lontano dal mare, lo sappiamo, è difficile… Per chi ancora è costretto in città, non temete, per resistere alla calura vi aspettiamo nel verde dei nostri vigneti per un aperitivo rinfrescante.



INFO EVENTO:

Chiama e assicurati un posto al nostro aperitivo musicale estivo!

INGRESSO GRATUITO | PAGAMENTO A CONSUMAZIONE

In fase di prenotazione chiediamo di indicarci eventuali intolleranze o allergie alimentari | Proposte vegane e vegetariane su richiesta.

INFO E PRENOTAZIONI:

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211



PARKING Officina del Vino in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) - adiacente la cantina con ingresso separato dai vigneti in Via Cal di Treviso