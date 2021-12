Merry Fabrica / Pop-up Christmas Market

Fabrica riapre le sue porte per Merry Fabrica, una giornata all’insegna dello shopping, workshop, intrattenimento per i più piccoli, mostre, musica, street food e tanta creatività. L’evento, organizzato nel pieno rispetto del protocollo vigente in materia COVID-19, è un’occasione imperdibile per quanti vorranno andare alla ricerca di idee regalo originali o semplicemente trascorrere del tempo in compagnia dei propri amici immersi nella bellissima architettura di Tadao Ando. Numerosi i makers che hanno aderito all’iniziativa - tutti con un’attenzione particolare all'uso responsabile dei materiali - e molto ampia l’offerta dei prodotti: abbigliamento, bijoux, accessori moda, arte floreale, articoli per bambini, souvenir contemporanei, oggetti di design e di arredo, stampe, illustrazioni, libri e semi per l’agricoltura urbana.



BRAND/ARTIGIANI/ARTISTI

Fabrica (produzioni di design, esperienze fotografiche; cartoleria, stampe e libri); Atelier Dissegna; Benetton Timeless Edition, Blancharme; Ca’ Against Fast Fashion; Ca’ de Memi; Case Armoniche; Crunchlab; Cycled; Filwood Filosophy; I fiori che verranno; Jonathan Bocca; Juls; Le nanne di Nina; Lost & Found; Lovat; Maison 203; Manufabrika; Marica Zottino; Marinai.co; Nel dubbio stampo; PaFFF! studio; Piccolo Seeds; Pina Pì Bags; REDO Upcycling; RRARO; Sara’s Paper; Shanti Ranchetti; Studio Paolin; Trentinelli; Ullalà Cappelli.



PER I PIÙ PICCOLI

Ore 10:30-11:30: “Ti riciclo una storia”, spettacolo animato con il Trabiccolo dei Sogni.

Gratuito su prenotazione.



Guardiamo dentro a queste vecchie e polverose valigie! Uno stivale? Ma di chi sarà stato? E questo mantellino rosso? E questo vestito azzurro tutto luccicante? Saranno i protagonisti di una nuova storia che i bambini inventeranno e che un'illustratrice disegnerà.



Il Trabiccolo dei Sogni, composto da giocatrici incallite, sognatrici ad occhi aperti, buongustaie di storie, mani abili e orecchie attente, da anni si mette al fianco dei bambini proponendo loro esperienze per dirsi e raccontarsi, per esprimersi e per giocare, facendo in modo che tutti possano sentirsi unici, importanti e speciali.



Aperto a bimbi dai 4 agli 11 anni accompagnati da un solo genitore.

Posti limitati, prenotazioni a press@fabrica.it fino ad esaurimento posti.



WORKSHOP

Ore 14:00-16:00: “Io canto il Corpo Elettrico”, workshop di illustrazione con Lucio Schiavon.

Gratuito su prenotazione.



Si può dare forma all’anima? Grandi fogli di carta trasparente appoggiati su ampie vetrate diventano il canvas per disegnare il proprio corpo e l’essenza che esso contiene. Il segno ci dirà chi siamo.

Ai partecipanti viene chiesta, al momento dell’iscrizione, una breve presentazione dove racconteranno chi sono, di cosa si occupano e cosa li ha spinti ad iscriversi al workshop. In caso di richieste superiori alla disponibilità dei posti, questa presentazione servirà alla selezione dei partecipanti. Tutto il materiale necessario verrà messo a disposizione dall’organizzazione.



Lucio Schiavon è un illustratore e graphic designer nato a Venezia. Ha collaborato con Fabrica, La Biennale di Venezia, Agenzia Armando Testa. Illustra libri per la casa editrice Nuages di Milano e ha esposto alla Fondazione Bevilacqua La Masa. Ha vinto l’International Motion Art Award di New York e l’Interfilm Festival di Berlino con due cortometraggi di animazione.



Posti limitati, prenotazioni a press@fabrica.it fino ad esaurimento posti.



MUSICA

Ore 20:30: “Tornado”, concerto dal vivo di Charlie Risso e la sua band.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.



Scritto da Charlie Risso, raffinata compositrice che si colloca musicalmente tra Lana Del Rey, Nick Drake e Mazzy Star, “Tornado” è un viaggio tra sogno e materia sospeso in un limbo conturbante fatto di luci e pennellate scure. Indie/dreampop/rock è l’ambientazione pienamente riuscita per un lavoro che ha avuto grandi riscontri per le sue morbide atmosfere intriganti. Definito da Rolling Stone “Poesia cinematografica visionaria e surreale”.



MOSTRE

What If?, una mostra sulle infinite possibilità del futuro realizzata dai giovani creativi di Fabrica. Tutto ciò che conosciamo cambierà. Dal modo in cui mangiamo al modo in cui respiriamo. Dal modo in cui nasciamo al modo in cui affrontiamo il lutto. Abbiamo iniziato ad usare la tecnologia per trasformare l’ambiente. In cambio, la tecnologia ci ha plasmati in ogni maniera possibile e continua a farlo. E se facessimo una mostra sul futuro per capire meglio il presente?



Imago Mundi Collection è un catalogo enciclopedico della produzione artistica contemporanea mondiale nato da un’idea di Luciano Benetton nel 2006. Presenta le opere in formato 10x12 cm di oltre 26 mila artisti - affermati e giovani promesse - provenienti da più di 160 Paesi e comunità native di tutti i continenti. Obiettivo: il dialogo, la ricerca, la conoscenza delle diverse culture del nostro mondo.



STREET FOOD

Brambù, specialità veneto-piemontesi realizzate con materie prime di alta qualità fornite da micro-produttori artigianali.



Marendin, dolci buoni e genuini come li faceva la nonna serviti su una coloratissima bici cargo.





Ingresso libero con Super Green Pass obbligatorio.

Non è necessaria la prenotazione.

Per info: press@fabrica.it



Con il patrocinio del Comune di Villorba



#merryfabrica2021