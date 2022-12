Sabato 17 dicembre torna Merry Fabrica, una giornata di shopping, workshop, musica, street food e tanta creatività. Un’occasione imperdibile per quanti vorranno andare alla ricerca di idee regalo originali o semplicemente trascorrere del tempo in compagnia dei propri amici immersi nella bellissima architettura di Tadao Ando. Numerosi i makers che hanno aderito all’iniziativa – tutti con un’attenzione particolare all’uso responsabile dei materiali – e molto ampia l’offerta dei prodotti: abbigliamento, bijoux, accessori moda, arte floreale, articoli per bambini, oggetti di design e di arredo, stampe d’artista, stationary, illustrazioni, libri, prodotti biologici, semi per l’agricoltura urbana.

BRAND/ARTIGIANI/ARTISTI

FABRICA STORE: produzioni di design, fotografie, stampe e libri.

Tra gli artisti selezionati dal network di Fabrica, Catarina Carreiras, Mohammed El Hajoui, Nicola Ferrarese, Namiko Kitaura, Martina Zena, oltre alle creative Volcanic Dream e MVC – Maria Vera Ceramics.

E ancora:

Astrolabio, Ca’ de Memi, Camoz, Chimajarno, Codalunga, Cooperativa Pace e Sviluppo, Fede Rock Fashion Moving, Francesca Gavagnin, Francesca Rizzato, Camilla Mazzocato, Francesca Verardo Ceramics, Fyonda design, Garance&Marion, Grafè Concept, Hellena Macrame, IN.ZU, Juls, La Spezieria, Laboratorio Sartoriale, Lovat, Marica Zottino, Mirko Artuso-Case Armoniche, Mondi Marini, Montreet, Morellini, Nina Fatto a Mano, NotOnlyTeddy, Oybò Untuned Socks, Piccolo Seeds, Santé Couture, Sarab Made, Sara’s Paper, Shapatà Furniture, Signorina Mesina, Splash!, Studio Moddesign, Studio Paolin, Tanabicocca, Tipoteca Italiana, Trame Asolo, Trentinelli, W. Camicie, Zizi Jewels.

MAKE ME UP

Dalle 10:00 alle 20:00

I Fabricanti Alberto, Kate e Riccardo vi accompagneranno nel loro mondo proponendovi un’esperienza originale e personalizzata.

Alberto, make up artist fashion e artista multidisciplinare, vi darà la possibilità di osare un trucco glamour, eccentrico, facendosi ispirare dai tratti del vostro viso. Riccardo, fotografo con una passione per il video e la performance, realizzerà un servizio fotografico professionale con tanto di set e luci. Kate, artista visiva e illustratrice di Kiev, arricchirà la stampa fotografica con una grafica a sorpresa utilizzando le sue amate matite colorate.

Prenotazioni il giorno dell’evento

PER I PIÙ PICCOLI

Dalle 10:30 alle 12:30

”Il soffio leggero del vento”, lettura animata e workshop per imparare a costruire oggetti che si muovono con il vento usando materiali riciclati ed ecosostenibili.

A cura di Mirko Artuso, direttore artistico del Teatro del Pane di Treviso.

Aperto a bambini dai 3 ai 12 anni accompagnati da un solo genitore.

Partecipazione gratuita

Posti limitati, prenotazioni a press@fabrica.it / SOLD OUT

WORKSHOP

Dalle 14:30 alle 16:30

“Sculture di libri”, laboratorio di bookfolding a cura di Tipoteca Italiana.

Vuoi dare nuova vita a un libro che hai letto e non usi più, che magari giace dimenticato in qualche scatola o in garage? Con una serie di tagli e pieghe e con un po’ di pazienza, puoi trasformarlo in una gradevole scultura da scaffale.

Durante questo workshop si realizzerà un albero di Natale imparando le basi del bookfolding con le tecniche del mark and fold (segna e piega) e cut and fold (taglia e piega).

Partecipazione gratuita

Posti limitati, prenotazioni a press@fabrica.it / SOLD OUT

Dalle 17:30 alle 19:00

“Merry Coffee – Colora con il caffè”, laboratorio di pittura in collaborazione con Goppion Caffè.

Curato da Stefania Gallina, appassionata creativa trevigiana, questo laboratorio vi farà giocare con materiali meno considerati che, quotidianamente, l’uomo lascia andare e vi farà scoprire quanto, in ognuno di noi, possa esserci creatività.

Stefania vi guiderà nell’uso dei colori, dei pennelli, del caffè liquido e dei suoi fondi su dei semplici fogli di cartone riciclati che saranno utilizzati come base per un dipinto, da mostrare con soddisfazione ai vostri cari il giorno di Natale!

Aperto a ragazz* dai 15 ai 99 anni

Partecipazione gratuita

Posti limitati, prenotazioni a press@fabrica.it

MUSICA

Ore 20:30

Live concert dei Liverpool Alligator Park, per una cavalcata punk-rock che collega Treviso con la Gran Bretagna.

Definiti da Rockit magazine, una genuina energia che tracima in un garage rock coinvolgente.

STREET FOOD

Brambù, specialità veneto-piemontesi realizzate con materie prime di alta qualità fornite da micro-produttori artigianali.

Le Papere Itineranti, fritture leggerissime e piatti della tradizione veneta.

Apecannolo, pasticceria siciliana a bordo di un’Apecar colorata.