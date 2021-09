Mese del benessere psico-fisico

I social, i filtri, i ritocchi alle foto, ci espongono ogni giorno a corpi e volti perfetti, creando ideali di bellezza irrealistici, che rendono i tentativi di raggiungerli fallimentari.



?Quante volte si decide di iniziare una dieta senza poi seguirla?

?Quante volte si inizia un’attività fisica senza portarla a termine? O quante volte ci si sente in colpa per non farla?

?Quante volte ci si sente frustrati, inadeguati rispetto ai canoni estetici della società?

?Quante volte ci abbuffiamo per non pensare alle difficoltà che stiamo vivendo?

?Quante volte il nostro corpo si ammala a causa dello stress?



?Lo scopo di questo percorso è aiutare le persone a fare pace con il proprio corpo, scegliendo consapevolmente cosa è meglio per se stessi.



?Capire se davvero è necessaria una dieta e motivarsi eventualmente a seguirla, scegliere come e quando fare attività fisica, senza viverla come un dovere, avere un rapporto sano con il cibo, migliorare il benessere fisico e psicologico, sono gli obiettivi che raggiungeremo in questi incontri.





?Se sei interessato/a e vuoi avere più informazioni a riguardo, puoi contattarmi, senza impegno, ai seguenti recapiti:



Telefono: 3283187509

Email: formaggi.pamela@gmail.com



Pamela Formaggi

Psicologa, Conduttrice di Training Autogeno



Sito Internet: www.pamelaformaggipsicologa.it



Facebook: Relazionamente-Pamela Formaggi Psicologa