In Vescovado una messa di ricordo per il pakistano Shahbaz Bhatti

In occasione del 10° Anniversario della morte di Shahbaz Bhatti (già ministro delle Minoranze religiose del Pakistan), avvenuta il 2 marzo 2011, l’associazione Missione Shahbaz Bhatti – di cui anche la Diocesi trevigiana fa parte – ha promosso una commemorazione a lui dedicata. L’evento si terrà sabato 10 luglio dalle 16.30 nel salone del Vescovado di Treviso, in Piazza Duomo.

“L’associazione 'Missione Shahbaz Bhatti Onlus' e i suoi collaboratori ringraziano tutti coloro che finora hanno collaborato per portare avanti la nostra missione, ossia la promozione della convivenza e della tolleranza, e la difesa dei più deboli, perseguitati e discriminati per la loro fede. Siamo impegnati in particolare per tutte le minoranze religiose in Pakistan, non solo per i cristiani” dice Paul Jacob Bhatti, fratello di Shahbaz e presidente dell’associazione, che vive e lavora come medico nel trevigiano.

Durante l’incontro si ricorderanno la testimonianza di fede di Shahbaz e la sua opera, che continua anche grazie alla rete mondiale di sostegno agli interventi dell’associazione; verranno illustrati, infatti, i progetti della Missione portati a termine e programmati per il futuro. A conclusione dell’incontro, alle 18, sarà celebrata la santa Messa nel Duomo di Treviso.

