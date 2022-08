“Veneto, una poesia dall’alba al tramonto” - "Messaggi in bottiglia"

Sabato 27 agosto alle 6.45, nella meravigliosa cornice naturale delle sorgenti del Sile, frazione di Casacorba, andrà in scena il penultimo appuntamento della rassegna “Veneto, una Poesia dall’Alba al Tramonto” ideata e organizzata dal Teatro dei Pazzi con il contributo della Regione Veneto. Un progetto in costante crescita, che quest’anno presenta 23 appuntamenti in 8 Comuni: Jesolo, San Michele al Tagliamento, Cavallino-Treporti, Caorle, San Donà di Piave, Chioggia, Eraclea e, naturalmente, Vedelago dove l’iniziativa vede anche la collaborazione, oltre che del Comune, anche di Alto Sile.

L’Associazione Teatro dei Pazzi, accanto agli allestimenti di Commedia dell’Arte che l’hanno resa famosa e amata dal suo pubblico e agli spettacoli di teatro-canzone caratteristici dello stile di Giovanni Giusto, direttore artistico della compagnia, da più di 20 anni si configura come un punto di riferimento culturale nel nostro territorio e persegue l’obiettivo di diffondere la letteratura, fondendo la poesia dei paesaggi con quella delle parole e della musica. Nasce da qui l’idea della rassegna “Veneto, una Poesia dall’Alba al Tramonto”, una straordinaria occasione di scoprire e valorizzare le bellezze della nostra Regione, dalle spiagge del litorale all’entroterra, attraverso performance letterario-musicali immerse nella magica atmosfera dell’alba o del tramonto.

“Messaggi in bottiglia”, questo il titolo del secondo appuntamento a Vedelago, è un chiaro esempio di tutto ciò: una lettura intima e coinvolgente, alla ricerca di quei preziosi messaggi custoditi in scrigni di vetro galleggianti e cullati dalle onde, che verranno recitati da Giovanni Giusto e Cecilia Prosperi, accompagnati dalla chitarra di Diego Vio e dal contrabbasso di Filippo Tantino. La rassegna si chiuderà il 9 settembre a San Donà di Piave, presso il Museo della Bonifica, nell’ora del tramonto (18.30) con lo spettacolo “Dopo la guerra cosa resta?”.

Associazione culturale Teatro dei Pazzi

