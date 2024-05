Mestieri in cortile

Domenica 26 maggio dalle 10.00 alle 19.00 vi aspettiamo a Cison di Valmarino (TV) presso il cortile delle Case Marian per una giornata ricca di animazione, attività e laboratori per bambini e per scoprire e conoscere meglio il Museo Rurali?!

Programma della giornata:

Ore 10-19

? ???????? ??? ????? ?????????

Esposizione e dimostrazione delle attività nella casa rurale e dei giochi di una volta. A cura del gruppo Origini Contadine.

?? ??????? ?? ????????

Laboratorio di falegnameria per tutte le età. Immagina di poter scegliere tra tanti pezzettini di legno. Immagina di avere a tua disposizione tanti piccoli attrezzi da falegname e come Mastro Geppetto, di dare vita alla tua creazione.

A cura dell’Associazione Culturale Fantulin.

Ore 10

???? ???????? ??? ????? ????

Visita guidata del centro storico di Cison e lungo la Via dell’Acqua, alla scoperta della storia e delle tradizioni del borgo.

Su prenotazione al link: https://bit.ly/mestieriincortile

Ore 11 e 16

?????? ?? ????????

Game tour al Museo Rurali?

Alla scoperta dei mestieri scomparsi! Ogni gruppo avrà una piccola missione, quali sono gli attrezzi utili per portarla a termine?

Su prenotazione al link: https://bit.ly/mestieriincortile

?????? ?????????

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo uno spazio dedicato a genitori e insegnanti con le proposte didattiche 2024-2025 del Museo Rurali? e della Via dell’Acqua.



Gallery

335 7896949 – turismo@comune.cisondivalmarino.tv.it