Metallica in Acustico by Orion live a La Cavana del Sile

METALLICA in ACUSTICO by ORION, tributo storico ai METALLICA con oltre 1.000 concerti all'attivo...

Venerdì 20 GENNAIO

La Cavana del Sile

Ca' Foncello

TREVISO

Gli ORION si sono esibiti in tutte le maggiori città italiane, da nord a sud, suonando in tutte le regioni, isole comprese, e in numerosi concerti e tour all'estero: in Austria, Grecia, Turchia, Francia, Slovenia e Svizzera. Hanno inoltre condiviso il palco con band di grande successo mondiale, come i Nightwish, e con grandi musicisti come Ian Paice dei Deep Purple.

https://orionmetallica.jimdo.com/