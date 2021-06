Metodo per imparare a studiare

Webinar gratuito informativo sulla Tecnologia di Studio. Al giorno d’oggi ci sono persone che, quando finiscono la scuola, non sono neanche capaci di leggere o scrivere ad un livello adeguato per mantenere un lavoro o affrontare la vita con successo. È un problema enorme. Non è che sia impossibile imparare le materie di studio; il fatto è che a scuola non insegnano il modo in cui impararle. Questa è la fase mancante di tutta l’istruzione. L. Ron Hubbard ha colmato questa lacuna con la prima e unica tecnologia che insegna come studiare. Egli ha scoperto le leggi dell’apprendimento e ha ideato metodi efficaci che chiunque può mettere in pratica. Ha chiamato questa sua scoperta “Tecnologia di Studio”.



La tecnologia di studio è la svolta che indebolisce le ragioni per cui le persone sono analfabete. Non è solo un altro sistema. La tecnologia di studio è una metodologia praticabile che consente a una persona di riconoscere e gestire gli ostacoli al successo dello studio.



Non era mai esistita prima una vera tecnologia di studio. C'era stata una tecnologia organizzativa della scuola, inclusa la definizione del curriculum e la pianificazione delle lezioni. C'era stato anche molto sulla teoria dell'insegnamento. Eppure, lo studio come via per afferrare le idee e padroneggiare le capacità era stato trascurato. La tecnologia di studio ha riempito questo vuoto.



La tecnologia di studio è incentrata sulla comprensione di tre principi fondamentali, noti come barriere allo studio. La conoscenza di queste tre barriere può rendere possibile a chiunque di riconoscere quando incontra una o più di queste barriere e quindi procedere a superarle.



Per approfondire l’argomento, Martedì 15 Giugno alle ore 20:30 si terrà un webinar informativo gratuito intitolato “Le Tre Barriere allo Studio”. Il webinar verrà tenuto dall’esperto Fabio Deriu attraverso la piattaforma ZOOM.



Per iscrizioni: bit.ly/barriere-allo-studio