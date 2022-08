Debutta a Castelfranco Veneto il Festival “METRICAMENTE CORTO” International Short Film Festival è uno dei più importanti Festival dedicati al Cortometraggio del Veneto. La Città del Giorgione ospiterà infatti per la prima volta dal 13 al 22 ottobre 2022 presso il Teatro Accademico “METRICAMENTE CORTO 11” promosso dall’associazione Culturale “Bottega dell’Arte” di Trebaseleghe (PD) in stretta collaborazione ed il contributo del Comune di Castelfranco Veneto – Assessorato alla Cultura e con il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Treviso.

Giunto alla sua 11ma edizione il Festival trasloca nel trevigiano, dopo essere stato ospitato nel padovano per dieci anni, prima a Trebaseleghe e poi a Borgoricco. L’apertura del festival sarà anticipata da due appuntamenti: sabato 27 agosto alle 20.30 una prima serata antologica dedicata alla visione di alcuni tra i migliori Cortometraggi proiettati e premiati nelle precedenti edizioni di “Metricamente Corto” e sabato 3 settembre con la presentazione ufficiale presso l’Hotel Excelsior del Lido durante i giorni della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Una giuria composita e competente sta completando la visione e la valutazione di oltre 700 cortometraggi provenienti da tutto sul mondo: tra gli arrivi di questi mesi si annoverano cortometraggi provenienti oltre che dall’Italia, anche da Belgio, Francia, Australia, Russia, Danimarca, Stati Uniti, Svizzera, Austria, Kosovo, Iran, Iraq, Israele, Afghanistan, Grecia, Argentina, Australia, Colombia. Il compito dei giurati è impegnativo ma gratificante, ponendoli a doversi confrontare con cinematografie diverse ma anche con usi e costumi di varie nazioni.

Non soltanto un concorso di cortometraggi da proporre al pubblico, “METRICAMENTE CORTO” è una una vera e propria Festa del Cinema che accoglie workshop, eventi paralleli ed ospiti del mondo dello spettacolo non necessariamente protagonisti dei cortometraggi in concorso. Tra gli ospiti delle scorse edizioni, artisti del calibro di Francesco Pannofino, Edoardo Leo, Giorgio Colangeli, Andy Luotto e Ivano Marescotti, oltre che il supporto da remoto attraverso i saluti video nella Serata finale di premiazione da parte di Moni Ovadia, Lino Guanciale, Massimo Dapporto, Bruno Gambarotta, Alessandro Haber.

“METRICAMENTE CORTO 11” vedrà al suo interno le consuete Retrospettive, mentre i Fuori Concorso animeranno le serate assieme a piccole sorprese disseminate qua e là e un paio di omaggi a personalità che hanno onorato Castelfranco con la loro presenza e attività artistica quali burattinaio autodidatta Bepe Pastrello famoso in tutta Italia e la scrittrice, commediografa e regista Nina Scapinello, oltre che un omaggio, nella serata finale a Olivia Newton-John, cantante e attrice britannica recentemente scomparsa. In programma anche un pomeriggio di proiezioni di cortometraggi adatti ai bambini e ai più giovani ed un workshop dedicato agli studenti delle Scuole Superiori di Castelfranco Veneto tenuto da un importante regista a livello nazionale, il dottor. Rosario Capozzolo, già presente e premiato in precedenti edizioni della manifestazione.

Dichiara il sindaco, Stefano Marcon: “Fa piacere che gli organizzatori abbiano scelto la nostra Città per l’undicesima edizione dopo i trascorsi in terra padovana. La presenza di Metricamente Corto in Città porta nuovamente Castelfranco Veneto alla ribalta per iniziative di spessore culturale capaci di intercettare l’interesse da parte di un pubblico composito. Mi auguro sia l’inizio di una nuova collaborazione come le numerose altre sinergie che questa amministrazione ha il privilegio di portare avanti con successo migliorando ed ampliando ogni anno il calendario delle proposte culturali in Città”.

Commenta l’assessore alla cultura, Roberta Garbuio: “È con molto piacere che per la prima volta a Castelfranco Veneto ospitiamo l’Associazione Culturale “Bottega dell’Arte” e il “Metricamente Corto” International Short Film Festival nella bella cornice della nostra Città. Come Assessore alla Cultura sono fiera di essere riuscita a portare l’Edizione del Cortometraggio a Castelfranco Veneto. Sono certa che la qualità e la varietà delle opere del “Metricamente Corto 10” International Film Festival, presentate nel corso della Rassegna, testimonieranno bene il valore di una iniziativa che nel corso degli anni è cresciuta d'importanza e che quest'anno, dopo una decade passata nelle terre padovane, festeggia il suo 11° anniversario proprio a Castelfranco Veneto. La città ha un fascino ed una bellezza tale da poter essere considerata anche una location da set cinematografico. Pertanto, questa occasione vuole essere uno strumento di promozione della Città, oltre che di approfondimento culturale. Insieme agli organizzatori, che ringrazio, abbiamo costruito una serie di eventi connessi al Festival, per attirare il pubblico di ogni età. Mi auguro che alcuni di questi cortometraggi, fra venti o trent'anni, potranno essere molto utili per far capire cosa accadesse nel 2022 non solo a Castelfranco Veneto, ma nel mondo intero. L’auspicio dunque è che questa edizione sia solo il punto di inizio di una lunga serie, affinché Castelfranco Veneto possa aumentare il proprio indotto culturale ed economico, attirando anche il pubblico amante del cinema”.

Spiega il presidente dell’Associazione “Bottega dell’Arte” e direttore artistico, Maurizio Mason: “Dopo i festeggiamenti per il Decennale del Festival, quale momento migliore per iniziare un nuovo percorso? Castelfranco Veneto rappresenta la nuova scalata da affrontare con entusiasmo, un pizzico di timore ma soprattutto con tanti stimoli e desiderio di fare bene. Per l’undicesima edizione ci tuffiamo in questa nuova avventura con la certezza che il Pubblico saprà ancora una volta applaudire il migliore “Cinema Corto” proveniente da ogni parte del mondo, un viaggio che procurerà, a chi si lascerà coinvolgere, momenti di emozione e riflessione. Siamo certi che gli appassionati di Cinema vecchi e nuovi sapranno accogliere e apprezzare la proposta che per la prima volta si volge nella loro bella città. Il Cinema è lo specchio della nostra realtà, la rappresenta nei suoi plurimi aspetti con occhio critico ma disincantato, profondo seppur flebile. “Metricamente Corto 11” offrirà tutto questo: una selezione di Corti di alta qualità, momenti artistici, omaggi e riconoscimenti che non fungeranno solo da contorno ma che saranno parte integrante di ciò che l’immagine può rappresentare per ciascuno di noi. Il Cinema non ci estranea dai fatti ma ce ne racconta l’essenza lasciandoci gli spunti necessari per una nostra successiva e personale riflessione”.

PALINSESTO DEL FESTIVAL*

SABATO 27 AGOSTO

Ore 20.30 SERATA ANTOLOGICA dedicata alla visione di alcuni tra i migliori Cortometraggi proiettati e premiati nelle precedenti Edizioni del “Metricamente Corto”

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE

Ore 19.30 CORTI AMARCORD I vincitori del “Metricamente Corto 10”

Ore 20.45 1° SERATA PROIEZIONE CORTOMETRAGGI IN CONCORSO

VENERDI’ 14 OTTOBRE

Ore 20.30 CINEMA A CENA! (c/o Ristorante "LA SPERANZA” di CFV)

Serata culinaria con ANDY LUOTTO in qualità di Chef, PROIEZIONE DI SPEZZONI DI CELEBRI FILM ACCOMPAGNATI DALLE RELATIVE PIETANZE

SABATO 15 OTTOBRE

Ore 19.00 INCONTRO PUBBLICO CON GLI ARTISTI

Ore 20.30 2° SERATA PROIEZIONE CORTOMETRAGGI IN CONCORSO

Ad inizio serata: Omaggio al Burattinaio Bepe Pastrello

DOMENICA 16 OTTOBRE

Ore 15.30 ANTOLOGIA CORTOMETRAGGI PER BAMBINI: I MIGLIORI CORTI DI FICTION E ANIMAZIONE DELLE PRECEDENTI EDIZIONI DEDICATI AD UN PUBBLICO GIOVANE, OPPORTUNAMENTE PRESENTATI E COMMENTATI

Ore 17.00 3° SERATA PROIEZIONE CORTOMETRAGGI IN CONCORSO

Ad inizio serata: Omaggio alla scrittrice, commediografa e regista Nina Scapinello

VENERDI’ 21 OTTOBRE

Ore 19.00 IL CINEMA DELLE ORIGINI:

LECTIO BREVIS TENUTA DAL PROF. CARLO MONTANARO, insegnante all’Accademia delle Belle Arti di Venezia, CON PROIEZIONI DI RARO MATERIALE DEL CINEMA DI LUMIERE, MELIES E COEVI

Ore 20.30 PROIEZIONE DI COMICHE AMERICANE MUTE CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DAL VIVO del Maestro ROBERTO DURANTE

Intervento dello studioso ENZO PIO PIGNATIELLO

SABATO 22 OTTOBRE

Ore 9.30 WORKSHOP SUL CORTOMETRAGGIO PER LE SCUOLE SUPERIORI TENUTO DAL REGISTA ROSARIO CAPOZZOLO E DAL REGISTA E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA DANIELE CIPRI’

Ore 19.00 INCONTRO PUBBLICO CON GLI ARTISTI

Ore 20.00 RINFRESCO DI BENVENUTO

Ore 20.30 SERATA DI GALA ASSEGNAZIONE DEI PREMI e SUCCESSIVA PROIEZIONE DEI FILM VINCITORI

Ad inizio serata: Omaggio a Olivia Newton-John

* Il palinsesto potrà essere modificato con eventuali aggiunte di incontri e altre attività al momento attuale non definiti basandosi sulla presenza di ulteriori artisti e momenti di spettacolo.

INFO

Associazione “BOTTEGA DELL’ARTE”

email: bottegadellarte@alice.it

metricamente@pec.it

metricamente@gmail.com

Tel. 338 3454305