Mi ha salvato la matita, presentazione alla libreria Lovat

Domenica 4 dicembre, alle ore 11, alla libreria Lovat di Villorba, Paola Mastrocola, in video-collegamento diretto da Torino, presenterà il libro "Mi ha salvato la matita". Un piacere e un grande onore per l'autore Maurizio Zenga, ex insegnante in pensione che ha raccolto appunti e vignette per raccontare la sua esperienza nella scuola e come si è salvato dalle riforme scolastiche, essere presentato da una scrittrice così importante e che tanto ha dato alla letteratura italiana e in particolare al mondo della scuola. Sarà una presentazione ricca di sorprese, musica e divertimento, se amate la scuola non potete mancare.