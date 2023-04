“Mi ritorni in MENTE”: dieci incontri interattivi per conservare i ricordi più preziosi

Il benessere psicologico conta tanto quanto quello fisico per uno stile di vita sano e una migliore qualità della vita. Per questo è importante offrire alle persone strumenti di ascolto e di sostegno che le aiutino ad affrontare le proprie difficoltà personali e, in generale, la quotidianità. Il periodo pandemico ha avuto un impatto significativo sulla salute mentale delle persone, ma al contempo ha anche contribuito a normalizzare e a mettere in luce gli effetti benefici della psicoterapia, un prezioso alleato nella vita di tutti i giorni.

Favorire il benessere psico-fisico è uno degli obiettivi del Gruppo Korian, che vuole promuovere attivamente la prevenzione e il sostegno psicologico, con un focus particolare sugli anziani e su chi se ne prende cura. Per questo, da venerdì 14 aprile, presso lo sportello K-Point dell’Istituto Padre Pio di Tarzo (Treviso) – residenza per anziani del Gruppo Korian - prende vita “Mi ritorni in MENTE”, una serie di dieci incontri interattivi e gratuiti dedicati agli over 60 pensati per esercitare la memoria degli anziani e aiutarli a conservare i loro ricordi più preziosi. A condurre il ciclo di incontri sarà la Dott.ssa Teresa Tona, Psicologa Psicoterapeuta.

Il progetto a cui ha partecipato anche il Coordinamento Volontariato Sinistra Piave è aperto a tutti coloro che vogliono allenare la propria memoria, andando a potenziare le proprie capacità cognitive grazie ad attività teoriche – come presentazioni sui vari tipi di memoria e i loro funzionamenti – e pratiche interattive – individuali e di gruppo – in un clima di socialità leggera che possa mettere tutti a proprio agio. “Mi ritorni in MENTE” si terrà presso il K-Point dell’Istituto Padre Pio di Tarzo, lo sportello psicologico gratuito della struttura nato per dare supporto concreto alla comunità, grazie al supporto e al patrocinio del Comune di Tarzo.

Tutti gli appuntamenti dell’iniziativa

Il primo incontro è previsto per il 14 aprile, a cui seguiranno le date del 21 e 28 aprile. Altri tre appuntamenti sono previsti nelle giornate del 5, 12 e 19 maggio. L’iniziativa andrà avanti il 9, il 16 e il 23 giugno per concludersi il 30 giugno.

Gli incontri avranno luogo dalle ore 15 alle ore 16.15, a Tarzo presso il K-Point di via Roma 42, e tutti gli interessati possono richiedere informazioni al numero +39 348 8466008.

È possibile accedere gratuitamente allo sportello per ricevere informazioni ogni venerdì dalle 14.30 alle 16.30 presso il Comune di Tarzo, in via Roma 42, o contattando il numero + 39 348 8466008.