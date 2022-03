Michele Uliana Swinging trio

L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 20:00 in poi. La cena con il relativo concerto inizieranno alle 20:30. Per partecipare all'evento, è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com o chiamando lo 0422 184 0 814.

Quando Dal 14/04/2022 al 14/04/2022 L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 20:00 in poi. La cena con il relativo concerto inizieranno alle 20:30. Per partecipare all'evento, è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com o chiamando lo 0422 184 0 814.

Prosegue la rassegna Apericene Jazz con Michele Uliana e il suo “swinging trio”. In programma il 14 aprile, sarà la musica swing a farla da padrona. Con un itinerario che tocca i diversi momenti stilistici del jazz, l’affiatato ensemble, che comprende Nicola Dal Bo al pianoforte e Nicola Bortolanza al contrabbasso, ripercorrerà la più classica tradizione americana.



MICHELE ULIANA

Diplomato in clarinetto nel 2011, con il massimo dei voti, sotto la guida del M° Roberto Scalabrin al Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, Michele Uliana, nel corso della sua giovane carriera ha già ottenuto premi e riconoscimenti. Nel 2016 è stato invitato a rappresentare il Premio Internazionale Massimo Urbani alla 6ª edizione del Festival Europeo del Clarinetto, nel 2017 ha vinto il "Tony Scott Clarinet Award" a Salemi, città di origine di Tony Scott, mentre nel 2018 ha vinto il Premio del Pubblico alla 15ª edizione del concorso “Chicco Bettinardi” del Piacenza Jazz Festival, rivolto ai giovani talenti del jazz italiano.



Il clarinettista Uliana in questo trio è affiancato da due musicisti esperti, come il pianista Nicola Dal Bo e il contrabbassista Nicola Bortolanza. In un itinerario che tocca i diversi momenti stilistici del jazz, il trio si plasma a volte in una mainstream band, a volte in un più energico e ardente gruppo hardbop e bebop, ripercorrendo quindi la più classica tradizione americana, e attingendo alle composizioni che hanno fatto la storia del jazz, dello swing e del teatro musicale, con brani riarrangiati e riveduti per la particolare formazione drumless.