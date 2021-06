Mili muoi – l’esodo dei miei | Albina di Gaiarine

Carlo Colombo in MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI

all’interno della rassegna “Teatro a cielo aperto” c/o l’area festeggiamenti di Albina



“Mili muoi, così mi chiamava mia nonna…”

Carlo Colombo è un pianista, autore e cantante trevigiano, ma è anche un figlio di profughi giuliano-dalmati.

Ha deciso di affrontare lo spinoso tema dell’esodo dai territori dell’Istria e della Dalmazia a seguito dell’instaurazione della dittatura comunista della Jugoslavia di Tito dopo il 1945, vissuto in primis dalla sua famiglia sia paterna che materna.

Racconta storie di fughe via mare e via terra accompagnandosi con il pianoforte, l’ekatron e il toy piano; lo fa anche cantando canzoni d’epoca e canzoni originali che ha scritto appositamente per questo spettacolo.

Le testimonianze sono tutte dirette e acquisite sin dall’infanzia dai suoi nonni e quando dagli anni 70 in poi ritornò regolarmente con i suoi genitori nelle terre di origine.

Parla di Nori, di Livia, di Tina, donne che aiutate dai loro uomini hanno ricostruito la propria vita lontano dalla terra di nascita a seguito di rocambolesche fughe, rischiose per sé e per i famigliari rimasti.

Lo spettacolo è un viaggio sonoro attraverso i ricordi di un mondo che c’era e che si è spostato altrove.

------------------------

Scritto e interpretato da: Carlo Colombo

Musiche e canzoni originali di: Carlo Colombo

Regia: Marco Artusi

Disegno Luci: Andrea Pedron

Produzione: Carlo Colombo e Luisa Trevisi

Staff Tecnico: Andrea Pedron – Luisa Trevisi

------------------------

??????

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

Biglietto euro 6,00

La partecipazione all’evento sarà consentita previa prenotazione obbligatoria del posto.

Per info & prenotazioni:

? +39 331 2602913

------------------------

Distribuzione:

Luisa Trevisi - Idee che danno spettacolo

www.luisatrevisi.com



trevisi.luisa@gmail.com347/8217393