Paul Millns e Butch Coulter al Valdobbiadene Kazz

Paul Millns è prodigioso al piano e la sua voce porta tutti i segni di chi è cresciuto ascoltando e affiancando i grandi del rhythm and blues britannico e non solo. La lista delle sue collaborazioni è colma di nomi venerabili come Eric Burdon e John Martin. Al suo fianco, all'armonica e alla chitarra acustica, Butch Coulter. Un musicista che si è creato una reputazione di rilievo nel circuito degli armonicisti della sua generazione, in particolare nel campo del roots-blues. In venticinque anni di registrazioni e tour mondiali, ha stretto collaborazioni con musicisti leggendari come Long John Baldry, Albert Collins, Jimmy Page, Mick Taylor e Jeff Healey.