Mini Cuccioli Show - Spettacolo con le mascotte del cartoon di Rai Yoyo

Un divertentissimo spettacolo per tutta la famiglia, che vi conduce nella magia del teatro grazie alle gag del Capi e dell’Assistente, tra coloratissime bolle di sapone, videoproiezioni su grande schermo e canzoni e danze da ripetere tutti insieme!



Maga Cornacchia non si smentisce mai! Non vuole, infatti, che il Capi e l’Assistente rimettano in scena lo spettacolo del Circo Baffoni, men che meno al Parco degli Alberi Parlanti, un luogo in cui – è risaputo – tutti si divertono e trascorrono dei momenti piacevoli. Il signor Baffoni è il nonno del Capi: il Capi e l’Assistente cercano di ricostruire lo show ripetendo alcuni numeri di magia, con momenti clowneschi, con splendide bolle di sapone giganti e qualche momento… brrrr… di paura!



Per fortuna insieme al Capi e all’Assistente ci sono i sei Mini Cuccioli, che intervallano i numeri del Circo Baffoni con le loro danze da ripetere tutti insieme e coinvolgono tutto il pubblico, piccolo e grande. Alla fine Maga Cornacchia sarà costretta a desistere dal suo intento.



Per prenotare il posto, clicca sul link

Ingresso: 6€.

In caso di maltempo, tutti gli spettacoli di “Un posto all’ombra” si svolgeranno all’interno al Teatro Sant’Anna (Viale Brigata Treviso, 18 – 31100 Treviso)