Mini-sessioni fotografiche Natale 2022

Natale è quel periodo dell’anno magico, fatto di attesa e preparativi. Ma ciò che rende questa festa davvero speciale è la possibilità di trascorrere più tempo con il regalo più prezioso di sempre, la propria famiglia.

E allora, perché non immortalare per sempre quei magici momenti di condivisione?

Le nostre mini-sessioni natalizie sono ciò che fa per voi.

Tanti set a tema, dove i bambini si potranno divertire e scenografie magiche, per qualche foto con mamma e papà.

Un momento spensierato da passare insieme, mentre noi cattureremo i vostri sorrisi.



Il servizio fotografico natalizio si svolge a Farra di Soligo (TV) nelle date 19-20 e 26-27 novembre.



La durata è di circa un’ora durante la quale verranno scattate foto su diversi set a tema. Alcuni solo con i bambini, altri con mamma e papà per qualche scatto di famiglia.



Dopo qualche giorno dal servizio, riceverete i provini delle foto scattate in modo da poter scegliere quelle che volete vi vengano consegnate.



Pacchetti base

Per un bambino: € 45,00

Servizio fotografico

Galleria fotografica privata per la scelta delle foto

Consegna di n. 5 foto digitali in alta risoluzione

Stampa in formato 10x15cm delle foto scelte



Per i fratelli che svolgono il servizio nella stessa sessione: € 65,00

Servizio fotografico

Galleria fotografica privata per la scelta delle foto

Consegna di n. 10 foto digitali in alta risoluzione

Stampa in formato 10x15cm delle foto scelte



Pacchetti aggiuntivi

Ulteriori foto (oltre a quelle previste dal pacchetto base)

€ 20,00 – 8 foto digitali

€ 35,00 – 15 foto digitali

€ 65,00 – Tutte le foto digitali presenti nella galleria privata



I pacchetti aggiuntivi possono essere acquistati anche in un secondo momento, dopo aver visionato gli scatti presenti nella galleria privata.