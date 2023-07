Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo - Treviso Drive-In

Sabato 8 Luglio | 21:15 | Treviso Drive-In



R…estate con Pazzia vi aspetta … al cinema!



? un film imperdibile! I Minions cercano un nuovo cattivo e si uniscono a Belle Bottom in una missione pericolosa. Lungo il percorso, scoprono il significato dell'amicizia e l'importanza di fare le scelte giuste.



Le proiezioni si svolgeranno presso il Treviso Drive-In in Via Scarpa 2, dietro la Chiesa Votiva di Treviso! ?



? Prezzo del biglietto:

?? Auto: €15 (max 4 persone per autovettura)



?? In caso di maltempo, le proiezioni si terranno nello stesso luogo



In serata, assicurati di visitare il nostro piccolo bar, dove troverai uno spazio accogliente con snack, bibite e gelati! ???



? Non perdere questa occasione speciale!

Visita il sito www.teatrochepazzia.it/eventi/treviso-2023 per vedere l'intera programmazione estiva!



Prossimi appuntamenti al cinema all'aperto:

Martedì 11 Luglio | The Son | Piazza Rinaldi



Martedì 18 Luglio | The Son | Piazza Rinaldi