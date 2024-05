Minori - Al tempo del web e smartphone

In programma stasera un incontro di formazione e informazione promosso dal coordinamento Mogliano di Coraggio Italia nell'ambito del quale, anche alla luce del via libera di due giorni fa all'unanimità della Camera alla proposta di legge bipartisan per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, si toccherà il tema dei "minori al tempo di web e Smartphone".

Un'esperta in dipendenze tecnologiche e adescamenti minorili istruirà la platea su:

??????????? ????????:??????????? ? ????;

?????????????? ? ??????????? ????????,???? ?????? ??? ? ?????? ??? ???;

?????????? ?? ?????????? ???? ??????;

????????? ????????:????????, ??????,???? ?????????? ?'??? ??????????? ????? ?????????? ??? ? ?????.

L'esperto Informatico scenderà nel pratico di ???? "??????????" ?? ???? ??????????? ?? ???? magari aiutandosi con app che limitano e controllano cosa fa tuo figlio sul cellulare

Si racconteranno poi gli ????????? ????????? ? ?????? ? ????? organizzati da Coraggio Italia.

L'incontro è aperto e GRATUITO, ma i posti sono limitati per cui si richiede una ADESIONE VIA WHATSAPP.

Lunedì 20 maggio ore 18:30 al centro Polivalente di Zerman.