Miss Città Murata - 2^ selezione 2024 "The Look of The Year Italy "

La seconda selezione di Miss Città Murata, il Concorso di bellezza piu storico che si svolge in Veneto giunti alla 24esima edizione, si svolgerà sabato sabato 16 marzo al Radika di Treviso alle ore 21.00.

Le miss sfileranno dapprima con gonna e maglia Bonanno Immobili e poi con il costume Paradise Beachwear. Successivamente sfileranno con la collezione sartoriale di Absa Diop Fashion e quella primaverile di ST.ON House Abbigliamento di Resana e di Chateau Beau Cedre.

Anche quest’anno la manifestazione, gestita dal 2017 dalla Elegance Eventi di Eleonora Sorato, sarà gemellata con la competizione internazionale per modelle The Look of The Year Italy organizzata dalla Face Models Mdm di Mario d’Ovidio. Il celebre contest internazionale, negli anni, ha visto trionfare Super Top Model come Cindy Crawford, Gisele Bündchen, Linda Evangelista, Stephanie Seymour, Tatiana Patitz, fino ad arrivare a volti noti della scena nostrana, da Elena Santarelli, Vanessa Incontrada a Natasha Stefanenko ed Elenoire Casalegno. The Look of The Year è la competizione di bellezza che ricerca e lancia le future top model grazie alla collaborazione con importanti agenzie di moda italiane e mondiali.

La serata, presentata da Eleonora Sorato, vedrà la partecipazione di Miss Città Murata 2023 Sofia Schizzarotto e Rossella Lorenzi, vincitrice del titolo internazionale The Look of The Year Style Word alla finale mondiale di Sanremo.

Per partecipare alle selezioni in programma basta iscriversi gratuitamente su www.misscittamurata.it.