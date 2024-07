Miss Scespir: coup de teatre all’Abbazia di Monastier

Dopo il grande successo della serata musicale di giovedì scorso, l’Abbazia di Santa Maria del Pero di Monastier di Treviso rinnova il suo ruolo di protagonista delle serate estive. Giovedì 11 luglio, alle ore 20.45, accolti dalla famiglia Ninni Riva e grazie al contributo speciale del main sponsor Arper, il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Miss Scespir”, prima pièce teatrale della rassegna Abbazie in festival 2024, avvolti nello straordinario contesto della corte interna all’Abbazia.

In questa commedia, scritta da Franco De Maestri, Miss Scespir, interpretata da Marina Biolo, ripercorre la vita del celebre marito fra tante divertenti confidenze. La moglie di William Shakespeare si lascia andare a intime rivelazioni sul buffo e tormentato percorso delle loro vite, partendo dall’avvio della loro relazione: ci racconterà come il marito viva i suoi personaggi e le ragioni per cui il poeta prescelga trame cariche di intrighi, ammazzamenti e sangue. La commedia si arricchisce, nella rielaborazione di Marina Biolo, di due personaggi: un narratore (Chiara Rigo), e lo stesso William Shakespeare (presente in scena ma troppo intento a comporre), interpretato da Lorenzo Pradel, “attore su ruote”

L’umorismo e le battute della signora Scespir, non fanno che esaltare e porre l’attenzione sulla profondità e la grandezza del grande bardo immortale. Uno spettacolo che non ha bisogno di orpelli, perché mette in primo piano la bellezza e la grande sensibilità di parole senza tempo, così come senza tempo sono è la corte dell’Abbazia di Monastier che diventa scenografia perfetta per questa commedia.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, senza prenotazione e privi di barriere architettoniche.

Il prossimo appuntamento, che chiuderà l’edizione 2024 di Abbazie in festival, è previsto giovedì 18 luglio, ore 20.45, all’Abbazia di Sant’ Eustachio a Nervesa della Battaglia, con “Libera, storia di un viaggio”.

Abbazie in Festival è sostenuta dalla sinergia dei Comuni di Monastier di Treviso, Vidor, Nervesa della Battaglia e Mogliano Veneto e Arper spa (main sponsor) con l’organizzazione generale di Fondazione Efesto, ente per la cultura inclusiva.