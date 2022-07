Da tutto il triveneto per la prima tappa di Miss Venice beach a Jesolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

arrivano da tutto il triveneto per partecipare alla prima tappa del tour è sul palco di piazza Milano a Jesolo Lido, località che da sempre ha aperto le danze allo show. La manifestazione che raccoglie ogni anno un pubblico internazionale è un appuntamento fisso nel calendario estivo delle spiagge venete, un format per tutti come afferma la conduttrice e organizzatrice Elisa Bagordo: “MissVenice è un progetto ambizioso, non solo un concorso o talent show ma è molto di più, coinvolge il pubblico e lo avvicina al nostro territorio con la promozione dei prodotti, le attività e i luoghi; creiamo intrattenimento per tutta la famiglia dai motori al benessere e bellezza ai giochi per i più piccini!” Si preannuncia uno spettacolo entusiasmante ricco di colpi di scena e sfide oltre a quella dei cantanti con i loro inediti, il contest fotografico che vede schierati a Jesolo i fotografi Daniele Dalla Vecchia vs Massimiliano Barbuni. La miss in carica Emma Rossato si esibirà a cappella con l’Alleluja canzone che le ha portato fortuna alle selezioni, Giorgia Giaciglio, Aisha Trevisiol ed Eleonora Padoan saranno le ballerine protagoniste per lo spot Amix, Alessia Leon presiederà lo stand di Sigillo Italiano, Alessia Alberti si occuperà del settore green proposto da Campello Motors, Daiana Guin farà divertire i più piccoli con la routa dei supereroi di PanPiumino, Diletta Tosetto gestirà i social e la diretta con Radio Wow assieme a Big G dj dal villaggio delle miss dalle 19, Carlotta Callegaro penserà alla vostra bellezza con i prodotti Starline Italia e Giorgia G. Le 15 concorrenti in gara sono impegnate su 3 prove: presentazione del loro talento, sfilata di moda con i bikini di Gelee beachwear, le creazioni di borse di Bghy e i preziosi di Leonardo gioielli, prova interpretazione. Solo 4 di loro passerano il turno per la finale. Alla ricerca del nuovo cantautore dell’estate 2022, in ogni tappa si sfideranno sul palco con il proprio talento due cantanti che presenteranno live i loro inediti. I primi due sfidanti sono Patrick di Donato in arte “Daiser” di Castelfranco Veneto con Gin Tonic vs Denise Ruggero di Verona in arte “Baby Fire” con Diamante. Ad ogni tappa del tour nuove ricette sfiziose con #CookingWithElisa, il format di “Tra città e sapori” in connubio perfetto con la kermesse, promuove da sempre i prodotti certificati del territorio italiano grazie alle ricette di Cooking with Elisa con Giovanni Cavasin firmate Consorzio Sigillo Italiano, Coraya, Ipescaori e Panpiumino. Scettro e corona pezzi unici in vetro di Murano. L’arte de vetro a Murano si sviluppa nel 1400 ma ha origini antichissime risalenti all’epoca bizantina e romana. Oggi questi preziosi manufatti sono il simbolo della città veneziana per la vincitrice del contest, realizzati da Fabio Tagliapietra.