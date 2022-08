Mister Italia 2022: ecco le selezioni all'Odissea

Continuano le selezioni di Mister Italia. Venerdì sera (26 agosto) alla discoteca Odissea di Spresiano (TV) i ragazzi in gara si contenderanno il titolo di Mister Italia Odissea già in programma per il 5 agosto e rinviato causa Covid del responsabile del concorso. La serata sarà condotta da Anna Manzon che presenterà i concorrenti alla giuria e al pubblico in due uscite, la prima in casual e la seconda in costume da bagno. Le altre fasce in palio sono Mister Eleganza, Mister Cinema, Mister Turismo, Mister Fitness, Mister New Italy. I primi classificati accederanno di diritto alla finale interregionale Veneto – Friuli Venezia Giulia. I parrucchieri della Wella, partner del concorso, si occuperanno del look dei concorrenti. Alle selezioni del concorso Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Le aziende partner del concorso sono: Wella, Barachini, Cotonella, World of Beauty, Lauretana, Amen gioielli. Per info e iscrizioni WhatsApp +39.331.8418444.