Ciclo di incontri "I misteri della musica" con il Maestro Jelescu

Quattro serate per scoprire la potenza della musica e i segreti della partitura, che il gesto del direttore d’orchestra può trasformare in un’emozione capace di raggiungere il cuore di tutti. Sarà il Direttore d’Orchestra Radu Jelescu, rumeno d’origine e godigese d’adozione, a condurre il ciclo di incontri organizzati dall’Assessorato alla Cultura con la collaborazione dell’Associazione Godego Musica dal titolo “Il mistero della musica”. Si parte venerdì 21 ottobre alle 20.30 in Villa Priuli con “La porta verso il primo mistero”, per scoprire come si “dipingono” con il suono la natura, i pensieri, l’essere umano, l’anima e conoscere “la tavolozza e gli strumenti dei colori”: l’intensità, la frequenza, la durata, il timbro. Il Maestro Jelescu ha studiato composizione, violino e direzione d’orchestra con il grande Sergiu Celibidache: emigrato in Occidente, durante la dittatura di Ceausescu, ha lavorato in tutto il mondo per le orchestre delle radio di diversi paesi, dalla Svezia al Giappone. Durante il ciclo di incontri il Maestro si esibirà al violino e al pianoforte per condurre i partecipanti nel mondo della musica attraverso vibrazioni live e spiegazioni.

Gli altri incontri

Si continua venerdì 28 ottobre con “Il secondo mistero”, analizzando "il suono che genera sensazioni ed emozioni attraverso le sue caratteristiche": nell’occasione il Maestro Jelescu sarà accompagnato dalla pianista Lisa Sommacale (in foto).

Venerdì 4 novembre focus su “Il terzo mistero”: la musica come “specchio dell’anima”; conclusione venerdì 11 novembre con “Il quarto mistero”, andando attraverso il suono alla scoperta delle diverse arti: musica pittura (arti visive), balletto, opera.

Info

L’entrata è libera. Per info: biblioteca 0423761184.

Altre info sul Maestro Jelescu

Figlio di un grande musicista dell'Orchestra di Stato di Romania, sposato con Gianna Buniato, soprano della Scala di Milano e docente di Canto al Conservatorio di Castelfranco Veneto, Radu Jelescu ha studiato Direzione d’Orchestra a Praga e a Roma. Attualmente compone musica per violino e insegna direzione d’orchestra.