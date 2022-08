Mogliano 4 Fashion: sfilata e Dj set

Giovedi 4 agosto, anche Mogliano Veneto Rugby in Piazza dei Caduti per l'evento patrocinato dal Comune di Mogliano Veneto, Mogliano 4 Fashion. Con inizio alle ore 18,00, nel corso della serata verrà proposta una sfilata uomo, donna e bambino. Sarà presente all'evento una rappresentanza della prima squadra del Mogliano Veneto Rugby, Club che milita nel massimo Campionato Italiano di Rugby "Peroni TOP10" e che da pochi giorni ha iniziato la preparazione per arrivare pronto ai blocchi di partenza. Forse qualcuno di questi ragazzi ha in mente di regalarci una sorpresa durante la sfilata. Noi siamo curiosi di vedere cosa ci hanno riservato, e voi? Vi aspettiamo tutti in Piazza dei Caduti - fronte Municipio, Dj set a cura di Axel Woodpecher. Non mancherà la possibilità di degustare e sorseggiare ottimi prodotti nello Stand gastronomico Saor & Divinus. Conduce Barry Mason.