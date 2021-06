L’Estate Addosso: un nutrito cartellone di eventi tra centro e periferia

Sarà Paolo Ruffin iil nome di punta della programmazione estiva 2021 del Comune di Mogliano Veneto. Ma sarebbe oltremodo riduttivo legare a questo evento, che si terrà nella suggestiva Filanda Motta di Campocroce, nell’ambito della rassegna TEMA CULTURA FESTIVAL 2021, il nutrito cartellone di eventi previsti per quest’estate.

«L’Estate addosso, questo il titolo del programma, è il risultato di un’idea nata in tempi non sospetti, quando la pandemia non permetteva niente altro che cullare il sogno di un ritorno alle attività culturali diffuse -commenta il Vicesindaco e Assessore alla CulturaGiorgio Copparoni- È il frutto di un lavoro di programmazione che viene da lontano, realizzato a fari spenti dall’Assessorato con una molteplicità di partner che, con noi, hanno avuto fiducia, hanno creduto e sperato in un ritorno alla normalità, allo stare insieme».

StraborDante, omaggio al divin poeta in collaborazione con Asolo Musica, la rassegna Sile Jazz, il ritorno nel Teatro Gaber di Piazzetta del Teatro di Carlo e Giorgio, che festeggeranno a Mogliano Veneto in una lunga rassegna i loro 25 anni di attività, il Teatro Ragazzi degli Alcuni, il ritorno del Cinema all’aperto nella cornice dell’Abbazia Benedettina a luglio e agosto, la valorizzazione di Villa Longobardi con la proiezione degli Europei di calciodall’11 giugno all’11 luglio, intervallata da momenti di animazione e musica, le danze urbanedell’Associazione Indaco a settembre, il Premio Letterario Giuseppe Berto, con la cerimonia di proclamazione del vincitore il 31 luglio al Teatro Gaber, sono solo alcuni dei momenti con i quali si intende riportare i cittadini al gusto dello stare insieme, godendo delle diverse performance programmate. Non solo.

Per il Sindaco Davide Bortolato: «La programmazione culturale estiva vede il consolidarsi di unapromessapresain campagna elettorale con cui ci siamo presentati alla cittadinanza, impegnandoci al coinvolgimento delle Associazioni di Quartiere e di Frazione affinché la nostra città sia vissuta come un tutt’uno, eliminando le differenze tra centro e periferia. Quindi, grazie alla collaborazione tra l’Associazione Amicidella Musica ei quartieri, che personalmente ringrazio, si realizzerà la rassegna La musica che gira intorno, grazie alla quale ogni giovedì dei mesi di luglio eagosto ci saranno noveconcerti distribuiti a rotazione nei nove quartieri di cui si componela nostra città».