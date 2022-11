Si è spenta la luce della ragione? Fake news, vecchi media e nuovi social

Indirizzo non disponibile

Dopo il grande successo del primo evento dello scorso venerdì 28 ottobre, che ha raggiunto il sold out, siamo ora giunti al secondo appuntamento del ciclo “I Sapiens del Terzo Millennio”, il nuovo format scelto da Confartigianato Imprese Treviso per affrontare, in veloci speech, i più attuali temi che ci coinvolgono nella vita di tutti i giorni.

L’argomento trattato sarà il vasto mondo della comunicazione, con un focus sulle fake news, che oramai dilagano sui giornali, in tv e su ogni social network: si cercherà di capire i motivi che spingono le persone a dare credito a questo tipo di notizie e i meccanismi cognitivi che ci fanno credere a queste “bufale”. Affronteranno l’argomento la dott.ssa Alessandra Micalizzi, docente di marketing e comunicazione al SAE Institute di Milano, e il dott. Piergiorgio Paladin, imprenditore ed esperto di comunicazione e nuovi media.

La serata sarà moderata dall’attore e sceneggiatore Davide Stefanato, che con un monologo iniziale aprirà la serata e introdurrà i due ospiti, i quali, con veloci speech, diranno la loro sul tema. A chiudere il talk show, un approfondimento dal punto di vista etico con l’intervento del dott. Paolo Pagani, professore ordinario di filosofia morale all’università Ca’ Foscari di Venezia. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 novembre, alle ore 20:30, presso il Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto.

La serata fa parte del più ampio ciclo di incontri “I Sapiens del Terzo Millennio”: per tre sere, sei tra docenti, ricercatori e imprenditori, diranno la loro su temi quali intelligenza artificiale, fake news, vecchi media e nuovi social e mondo del lavoro. L’iniziativa, organizzata da Confartigianato Imprese Treviso, vede il supporto di CentroMarca Banca come partner unico di progetto, il patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno ed il patrocinio dei tre comuni che ospiteranno gli eventi – Villorba, Mogliano Veneto e Paese. La partecipazione ai tre eventi è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria: visita il sito di Confartigianato Imprese Treviso per tutti i dettagli. https://confartigianatotreviso.it/eventi/i-sapiens-del-terzo-millennio.html