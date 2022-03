Mv Comix a Mogliano Veneto il 24 aprile

Nuovo Evento Cosplay, Comics, Show and Games A SCOPO BENEFICO e ad INGRESSO LIBERO in favore dei bambini della pediatria e non solo.

Non si paga il biglietto ma sono ben accetti giochi e giocattoli per i bambini di pediatria (anche usati)

PARCO DEL SOLE - Mogliano Veneto (via Sabbioni)

Mostra mercato geek & nerd, fumetti, gadget, giochi da tavolo, cosplay, esibizioni, musica, area Kids, rievocazione storica, mongolfiera ...

Evento organizzato in collaborazione con You MoVe (Young Mogliano Veneto)

SOLIDARIETÀ L'ingresso è libero e aperto a tutti, ma per chi potesse e volesse, ci sono i nostri volontari per raccogliere giochi, giocattoli, libri per bambini, colori, quaderni, matite........che andranno poi sanificati e donati alle Associazioni Abio - ASSOCIAZIONE BAMBINI IN OSPEDALE (pediatria a Mestre) e GIOCARE IN CORSIA che anima la pediatria di Treviso.

Inoltre articoli di igieni e alimentari andranno a LEVA CIVILE (realtà moglianese a supporto di situazioni fragili e all'Ucraina).



L'associazione "Il Pesco di Mogliano Veneto APS" , e nello specifico il ramo You MoVe, si sta impegnando ad espletare tutte le procedure richieste per la realizzazione con il supporto di realtà connesse al territorio moglianese al fine di realizzare un evento totalmente nuovo per il nostro Comune. Il programma completo è in fase di definizione"