Extra you, una sfilata che celebra la visione ipnotica della bellezza

EXTRA YOU, questo il titolo dell'evento che si terrà il prossimo 25 settembre in piazza Caduti, nel centro di Mogliano Veneto, alle 21. Si tratta di una sfilata che mette al centro la Visione ipnotica della Bellezza, con protagonisti i capelli e l'estetica, celebrandoli con qualcosa di speciale, fortemente unico. Ad organizzare questo particolare appuntamento Patrizia Bonivento, titolare a Mogliano Veneto di un noto centro estetico con parrucchiere, in collaborazione con l'assessore Giorgio Copparoni.

Ci saranno teenager, donne in carriera, un piccolo riferimento etnico e qualche stravaganza. Durante la serata Patrizia Bonivento

presenterà il suo libro appena uscito "Chi ha inventato la cellulite?" E lo studio di Personal fitness coach che il marito dell'imprenditrice ha avviato per portare avanti un nostro progetto di salute, benessere e bellezza con protocolli che abbinano il fitness all'estetica e quando serve anche all'alimentazione.